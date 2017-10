NVIDIA SHIELD TV con telecomando a 199 euro

Cristiano Ghidotti,

Uno dei migliori set-top box in circolazione (senza dubbio il migliore in territorio Android) viene proposto nel nostro paese, a partire da oggi, con un bundle inedito: si tratta del modello NVIDIA SHIELD TV di ultima generazione, con 16 GB di memoria interna, ora acquistabile nel packaging che contiene il dispositivo e il telecomando SHIELD Remote al prezzo di 199,00 euro.

Un’offerta rivolta dunque a coloro che prediligono l’intrattenimento multimediale. Il box, una volta connesso al televisore tramite cavo HDMI, garantisce il pieno supporto alla risoluzione 4K e alla visualizzazione di contenuti in modalità HDR, per un’esperienza di visione senza compromessi in termini di qualità. Il cuore pulsante è costituito dalla piattaforma Android TV, costantemente aggiornata da Google e con un catalogo di applicazioni in continua espansione distribuito su Play Store: si va dallo streaming di Netflix a quello di Amazon Prime Video, da Infinity a Chili, senza dimenticare YouTube e il catalogo musicale di Spotify e Play Musica.

SHIELD TV integra un processore NVIDIA Tegra X1 affiancato da una GPU a 256-core e 3 GB di RAM, così da garantire una potenza di calcolo sufficiente a gestire anche le app e i giochi più complessi. Chi lo desidera può optare per l’edizione Pro con 500 GB di storage. Si ricorda inoltre che, anche acquistando la versione con il solo telecomando in bundle, in qualsiasi momento è possibile comprare lo SHIELD Controller per l’interazione con i giochi in modalità wireless.

Un’altra feature che tornerà molto utile in salotto è il supporto alla tecnologia Cast (la stessa in dotazione alla linea Chromecast), che consente di effettuare il mirroring dei contenuti da dispositivi mobile e computer in modo pressoché immediato. Una soluzione all-in-one, dunque, che strizza l’occhio anche ai sistemi dell’ambito smart home con l’accessorio Spot venduto separatamente.