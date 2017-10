WhatsApp lavora alle chiamate di gruppo

Filippo Vendrame,

WhatsApp sarebbe al lavoro per implementare le chiamate di gruppo all’interno della sua applicazione. L’indiscrezione arriva da WABetaInfo che è riuscita a trovare riferimenti del nuovo progetto dell’app di comunicazione di proprietà di Facebook. Tali indizi sarebbero molto importanti e non lascerebbero dubbi sul futuro arrivo della nuova funzione dedicata alle chiamate di gruppo. Tuttavia, al momento questi indizi non sono visibili agli utenti ma hanno permesso alla fonte di capire i progetti di WhatsApp.

Il debutto delle chiamate di gruppo (Group Voice Calls) non dovrebbe avvenire troppo rapidamente. Lo sviluppo della nuova funzionalità richiederà molto tempo e sarebbe ancora all’inizio. Secondo la fonte, infatti, le chiamate di gruppo potranno arrivare nelle mani degli utenti dell’applicazione di comunicazione solamente nel corso del 2018. Quindi sarà ben difficile che questa funzione faccia capolino nell’app in breve tempo, anche solo in versione di test. Del resto, WhatsApp, al momento, ha ben altre priorità. L’app di messaggistica, infatti, sta lavorando a testa bassa per il prossimo rilascio della funzione “Recall” che permetterà agli utenti di poter finalmente cancellare i messaggi inviati per errore.

Uno strumento utilissimo che permetterà, finalmente, di evitare figuracce, visto che i messaggi potranno essere cancellati prima che il destinatario li legga.

WhatsApp, dunque, continua con il suo lavoro certosino di migliorare la sua app di messaggistica con l’obiettivo dichiarato non solo di ottimizzarne l’usabilità, ma anche di accontentare gli utenti che chiedono sempre nuove funzionalità.

Un lavoro che sta ripagando. Lo scorso luglio, WhatsApp ha annunciato di aver tagliato il traguardo del miliardo di utenti attivi al giorno.

Tra i piani futuri dell’app si ricorda anche quello legato al progetto “WhatsApp Business” che permetterà alle aziende di poter disporre di un’app di comunicazione dedicata, attraverso la quale dialogare con i clienti.