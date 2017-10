Windows 10 Fall Creators Update, forzare l’update

Filippo Vendrame,

Nella giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato ufficialmente Windows 10 Fall Creators Update, il nuovo importante grande step del suo sistema operativo di punta. Come tradizione, la casa di Redomond ha avviato un rollout progressivo. I primi a ricevere l’aggiornamento, infatti, saranno tutti i possessori dei PC più recenti e poi, mano a mano che i bug riscontrati saranno risolti, Microsoft aprirà l’aggiornamento anche a tutti gli altri possessori di un PC Windows 10.

L’obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza di aggiornamento possibile per tutti i computer, indipendentemente dal loro hardware. Nella pratica, questo significa che il rollout globale non sarà immediato per tutti ma che richiederà diverse settimane. La distribuzione di Windows 10 Fall Creators Update, infatti, si dovrebbe sicuramente concludere entro la fine dell’anno. Per gli utenti esperti, comunque, Microsoft mette a disposizione una via alternativa per poter “forzare” manualmente l’aggiornamento e poter ottenere immediatamente il nuovo step di Windows 10. Trattasi, comunque, di una strada non particolarmente complessa ma che richiede l’utilizzo di alcuni tool messi a disposizione dalla casa di Redmond.

Windows 10 Fall Creators Update, come forzare l’aggiornamento

Gli utenti esperti possono, dunque, effettuare un’installazione manuale dell’aggiornamento di Windows 10. Per farlo, dovranno utilizzare lo strumento “Update Assistant” (Assistente aggiornamento Windows 10). Per ottenerlo, dovranno semplicemente recarsi all’interno della pagina dedicata del sito di Microsoft e cliccare su “Update Now“. Sarà, poi, scaricato un mini programma che andrà eseguito e che permetterà di effettuare l’aggiornamento del proprio PC. L’intera procedura dura alcune ore tra download ed installazione vera e propria.

In alternativa, è possibile utilizzare “Media Creation Tool“, disponibile sempre dalla medesima pagina, che permette di reinstallare Windows 10 o di effettuare una nuova installazione pulita del sistema operativo.