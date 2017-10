Windows 10 su ARM: tanta autonomia

Filippo Vendrame,

Microsoft e i suoi partner OEM dovrebbero lanciare i nuovi ed attesi dispositivi Windows 10 basati sui processori Snapdragon di Qualcomm entro la fine dell’anno. Questi prodotti basati su processori ARM dovrebbero, comunque, offrire un’esperienza d’uso equivalente a quella dei PC classici con processori x86. Microsoft ha parlato molto dell’utilizzo di Windows 10 sui processori ARM e ha mostrato alcune delle sue funzionalità nel corso dell’anno.

Di recente, nel corso del recente “5G Summit“, Qualcomm ha svelato nuovi dettagli su questi prodotti che arriveranno tra non molto. In primo luogo, Don McGuire, VP Global Product Marketing di Qualcomm, ha rivelato che i PC saranno sempre connessi ed offriranno una durata della batteria molto lunga, di più giorni. Secondo Don McGuire, l’autonomia va ben oltre le più rosee aspettative e gli utenti saranno chiamati a ricaricare questi dispositivi ogni due giorni circa. Questo dovrebbe permettere ai futuri possessori di questi PC di poterli usare per lavoro durante tutto l’arco della giornata senza mai doversi preoccupare di doverli ricaricare.

Pete Bernard, responsabile del programma Windows, ha aggiunto un particolare curioso e cioè che all’inizio, questa lunga autonomia era stata vista come un bug in quanto molti credevano che l’indicatore della batteria non funzionasse visto che calava molto lentamente.

I futuri PC Windows 10 ARM offriranno, dunque, quello che da sempre cercano i lavoratori e cioè un ambiente veloce, una facile portabilità, una connessione sempre attiva ed una lunga durata della batteria.

Prodotti, dunque, che si preannunciano estremamente interessanti. I primi modelli saranno lanciati da Asus, HP e Lenovo. Non si conoscono le loro specifiche ma potrebbero non essere a buon mercato anche se con l’espansione della disponibilità di PC basati su piattaforma ARM, in futuro arriveranno anche modelli più a buon mercato.