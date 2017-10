Ads e fake news: qualche problema per Google

Cristiano Ghidotti,

Si è parlato di recente di come lo scorso anno, a ridosso delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il circuito pubblicitario di Google abbia mostrato inserzioni a tema riconducibili al governo russo. Oggi si torna sul tema, grazie a un report del New York Times, secondo il quale la stessa piattaforma di advertising avrebbe mostrato annunci ingannevoli su siti che si occupano di contrastare il fenomeno delle fake news come Politifact e Snopes.

Lo stile è quello tipico del clickbait, in cui vengono fornite informazioni parziali in modo da attirare il visitatore verso il click e indirizzarlo poi a versioni contraffatte di portali noti come People e Vogue. Vengono forniti due esempi: il primo richiama l’attenzione con il titolo “Melania isn’t staying at the White House” (“Melania non vive alla Casa Bianca”), l’altro recita invece “Televangelist Joel Osteen is leaving his wife” (“Il predicatore Joel Osteen sta lasciando la moglie”), con una grande immagine a supporto, per poi proporre l’acquisto di un prodotto, in alcuni casi una crema anti invecchiamento.

Un comportamento di questo tipo è ben noto a Google, che lo definisce tabloid cloaking: solo lo scorso anno sono stati oltre 1.300 gli account eliminati per averlo attuato. Ciò che suscita interesse, in questo caso, è che il bad advertising in questione prende di mira proprio i siti che si occupano del fact checking, dunque quelli impegnati nella lotta alle bufale e alle false notizie che circolano in Rete. Un portavoce di bigG è intervenuto sulla vicenda, affidando una dichiarazione ufficiale alle pagine di Engadget.