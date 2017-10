AGCOM, un’app per la banda larga italiana

Filippo Vendrame,

Gli italiani hanno, adesso, uno strumento ulteriore per tenere traccia dell’evoluzione delle reti a banda larga del Paese, sia fisse che mobile. Trattasi dell’applicazione “AGCOM BBmap” sviluppata per soli dispositivi Android. Disponibile al download gratuito attraverso il Play Store di Google, la nuova app dell’AGCOM consente agli italiani di visualizzare lo sviluppo delle reti di accesso ad Internet a livello di singolo indirizzo.

In altri termini, l’applicazione permette di scoprire i servizi di rete attivi all’interno di una precisa area. Grazie all’utilizzo del GPS, infatti, l’applicazione riconosce immediatamente la posizione dell’utente per offrire una completa panoramica del livello di connettività della zona identificata. Nello specifico, l’app “AGCOM BBmap” permette di individuare i servizi di rete fissa (ADSL e fibra ottica), la copertura ADSL, il livello di copertura dei servizi di rete fissa su tecnologia wireless ed il livello di copertura dei servizi mobile (2G, 3G e 4G). In buona sostanza, trattasi della trasposizione per dispositivi mobile della mappa dei servizi di rete che AGCOM offre agli italiani da un po’ di tempo attraverso un sito Internet appositamente preparato.

Molto utile la possibilità di contribuire all’evoluzione di questa mappa segnalando eventuali errori. Segnalazioni che dopo attente verifiche saranno applicate come correttivi alle mappe.

Questo servizio non è solamente utile alle persone che possono scoprire molti dettagli inediti dello sviluppo delle reti delle zone in cui risiedono, ma anche agli stessi operatori che possono pianificare meglio eventuali investimenti per migliorare i livelli di connettività all’interno di una precisa zona.

Unico elemento negativo, l’interfaccia dell’app che non colpisce per qualità ed usabilità, risultando poco intuitiva e molto poco accattivante.