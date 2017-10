L’usato garantito si compra su Amazon

Filippo Vendrame,

L’usato garantito si può acquistare su Amazon Italia. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ha annunciato il nuovo negozio “Amazon Renewed” in cui sono messi in vendita solamente prodotti ricondizionati che, dopo attente analisi, sono certificati da Amazon “come nuovi”. Per il colosso dell’ecommerce, un prodotto certificato “come nuovo” significa che non presenta imperfezioni visibili da 30 centimetri di distanza. Tutti i prodotti venduti attraverso questo negozi sono confezionati all’interno di una scatola generica assieme agli accessori di cui sono dotati normalmente.

Amazon spiega che l’analisi può essere condotta dal venditore (per i soli prodotti Marketplace) o da Amazon EU SARL o dal fornitore del prodotto. Per ottenere la certificazione, un prodotto subisce un test diagnostico completo, la sostituzione di eventuali parti difettose, un accurato processo di pulizia e ispezione ed il riconfezionamento. Anche se trattasi di prodotti ricondizionati, sono venduti comunque con un anno di garanzia che sarà fornita dal produttore, da un soggetto specializzato in processi di ricondizionamento, dal venditore (per i prodotti Marketplace) o dal fornitore del prodotto.

Anche per questa tipologia di prodotti valgono le medesime condizioni di vendita dei prodotti nuovi per quanto riguarda le politiche di reso.

Amazon, dunque, vuole offrire ai suoi clienti prodotti ricondizionati di qualità, quasi fossero davvero nuovi. Un aspetto non da sottovalutare visto che il mercato dell’usato è molto ampio ed a volte rischioso.

I clienti, dunque, potranno approfittare di questo negozio per mettere le mani su prodotti di brand noti a prezzi decisamente molto contenuti visto che i prodotti ricondizionati sono fortemente scontati rispetto a quelli nuovi. Per esempio, un Samsung Galaxy S6 è proposto a 234,40 euro (In offerta su Amazon a 234 euro), mentre un iPhone 6S 64GB è proposto a 439 euro (In offerta su Amazon a 439 euro).