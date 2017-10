Dropbox lancia l’abbonamento Professional

Cristiano Ghidotti,

Una delle piattaforme di cloud storage più note e longeve, Dropbox, lancia una nuova formula di abbonamento indirizzata in modo esplicito ai freelance e ai lavoratori autonomi: si chiama Professional ed è già possibile attivarla anche in Italia. Introduce caratteristiche inedite e al momento non accessibili per chi sceglie le altre sottoscrizioni.

Dropbox Professional

La formula Professional di Dropbox viene proposta al prezzo mensile di 16,58 euro (se si opta per la fatturazione annuale), dunque con una spesa superiore rispetto agli 8,25 euro al mese dell’abbonamento Plus. Un maggiore esborso economico che permette però l’accesso a funzionalità aggiuntive: sebbene lo spazio a disposizione sulla piattaforma rimanga ancorato alla soglia di 1 TB, vengono introdotte caratteristiche come Smart Sync per accedere ai file dal computer senza occupare spazio nel disco fisso, un sistema per effettuare la ricerca del testo nei documenti caricati, i controlli dettagliati per i link condivisi, la feature Showcase per condividere il proprio lavoro con branding personalizzato (una sorta di vetrina virtuale), la cronologia degli utenti che li hanno visualizzati, la possibilità di ripristinare file vecchi fino a 120 giorni e un servizio di assistenza tecnica via chat.

Va precisato che, se alla fatturazione annuale si preferisce un pagamento su base mensile, il prezzo di Dropbox Professional sale a 19,99 euro ad ogni scadenza. Così la piattaforma strizza l’occhio ai professionisti e ai lavoratori autonomi che necessitano di un alleato cloud per la gestione dei propri file e documenti, ricco di funzionalità, completo e versatile.