Facebook, il Feed Esplora anche sui PC Desktop

Filippo Vendrame,

Facebook ha iniziato silenziosamente il rilascio per i PC Desktop di un News Feed alternativo chiamato “Feed Esplora” dopo una lunga serie di test. All’apparenza può sembrare un News Feed classico ma, in realtà, mostra agli utenti contenuti che potrebbero interessare provenienti anche da Pagine che non si seguono. Questa funzione non è una novità in senso assoluto, perché per le app mobile, il “Feed Esplora” è disponibile già da alcuni mesi.

Per accedere al News Feed alternativo, gli utenti di Facebook non dovranno fare altro che trovare “Feed Esplora” all’interno del menù “Esplora” collocato alla sinistra del proprio News Feed. L’idea che c’è dietro a questo servizio è quella di permettere agli iscritti al social network di scoprire maggiori contenuti interessanti all’interno della piattaforma e per individuare nuove Pagine ed organizzazioni potenzialmente da seguire. Ovviamente, i contenuti sono mostrati in base ai gusti degli utenti stessi. Per il social network è anche un modo di “trattenere” più a lungo gli iscritti all’interno della piattaforma. In questo modo ci sarà più tempo per inoculare pubblicità, a tutto vantaggio della monetizzazione della piattaforma.

In altri termini, mostrando alle persone nuovi contenuti interessati, Facebook punta a tenere incollati allo schermo il più possibile tutti gli iscritti.

Facebook ha confermato la distribuzione su scala globale del “Feed Esplora” per PC Desktop, evidenziando che il progetto sia nato dalla richiesta degli iscritti di voler trovare facilmente contenuti interessanti all’interno di Pagine a cui non sono ancora collegati.

Si ricorda, che il Feed Esplora è disponibile sulle app mobile all’interno dell’elenco dei Preferiti.