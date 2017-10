iPhone 8: NAB vuole la radio FM, ma Apple nega

Marco Grigis,

Si fanno sempre più insistenti le richieste rivolte ad Apple per abilitare, all’interno di iOS, l’ascolto delle radio FM. La National Association of Broadcaster (NAB) da settimane sta facendo pressioni sul gruppo di Cupertino, sottolineando come l’accesso alle frequenze medie sia essenziale per i consumatori, soprattutto nella fase di ricostruzione successiva ai terribili uragani che hanno colpito parte degli Stati Uniti. E sebbene Apple abbia già spiegato come gli ultimi modelli di iPhone non dispongano di un chip compatibile con queste trasmissioni, la NAB si oppone e richiede lo sblocco immediato in iPhone 8.

Secondo quanto riportato dalla stessa associazione in una pubblicazione online, da un recente teardown di iPhone 8 sarebbe emersa la presenza di un chip Broadcom per le comunicazioni LTE, teoricamente compatibile anche con le trasmissioni FM. Data questa evidenza, la NAB ha quindi accusato Apple di voler deliberatamente negare questa funzione ai suoi utenti:

Apple ha a lungo sviluppato e offerto un meravigliosa app FM per i suoi iPod Nano. Sanno come far funzionare l’FM, e funziona molto bene nei loro device mobile. Apple ha addirittura fornito una propria applicazione per Nano in grado di mettere in pausa la riproduzione dal vivo, registrando fino a 15 minuti di contenuti. Tuttavia, Apple ha specificamente deciso di non offrire questa funzionalità nei suoi iPhone. Infatti, Apple ha disabilitato i chip FM già disponibili nei moduli di comunicazione di iPhone. Questo significa che altri sviluppatori non possono fornire le loro applicazioni FM.

L’ennesima accusa, tuttavia, non sembra tenere conto delle dettagliate spiegazioni fornite dal gruppo di Cupertino qualche giorno fa. Non è infatti solo la presenza del chip che determina la compatibilità con la radio FM, ma anche l’implementazione di altri circuiti e specifiche antenne. L’azienda ha infatti sottolineato come gli ultimi modelli di iPhone, tra cui iPhone 7 e iPhone 8, non siano assolutamente in grado di ricevere queste trasmissioni:

iPhone 7 e iPhone 8 non hanno dei chip radio FM e non presentano antenne progettate per supportare i segnali FM, di conseguenza non è possibile abilitare la ricezione FM in questi prodotti.