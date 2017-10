iPhone 8: tagli produttivi del 50% con iPhone X?

Marco Grigis,

La produzione di iPhone 8 e iPhone 8 Plus potrebbe addirittura ridursi del 50%, con l’arrivo del tanto atteso iPhone X nel mese di novembre. È quanto riportano alcune fonti orientali, non direttamente confermate da Cupertino, in merito a possibili accordi già presi da Apple con i suoi fornitori principali.

L’indiscrezione proviene dalla testata cinese Economic Daily News: secondo alcune fonti locali, rimaste volutamente anonime, Apple avrebbe deciso di ridurre la produzione di iPhone 8 e iPhone 8 Plus da novembre a dicembre, in vista di una maggiore domanda di iPhone X. Il taglio potrebbe riguardare il 50% delle forniture attuali, forse in relazione anche a un minore appeal dei due classici modelli sul mercato.

I dati ufficiali delle vendite di iPhone 8 e iPhone 8 Plus non sono noti: bisognerà attendere il 2 novembre per la presentazione dei risultati fiscali di Cupertino per il relativo trimestre, anche se la società è solita fornire dati aggregati anziché specifici per modelli. Diversi analisti, tuttavia, hanno sottolineato come le vendite dei due esemplari stia procedendo con una certa calma, in particolare perché gli utenti avrebbero deciso di attendere il rilascio del più innovativo smartphone OLED. Pochi giorni fa, KeyBanc Capital Markets ha spiegato come, da proprie rilevazioni, vi sarebbe una richiesta maggiore di iPhone 7 rispetto ai più recenti iPhone 8, un fatto dovuto a un consistente taglio di prezzo dagli operatori e, non ultimo, all’assenza di feature di enorme differenziazione fra le due linee.

Nel mentre, tutti gli esperti sono concordi nell’identificare in iPhone X un grande successo commerciale per Apple. La domanda pre-release sarebbe elevatissima, con molti utenti che si sarebbero già informati sui preordini. Intanto, pare che i fornitori asiatici di Cupertino siano riusciti a stabilizzare la fornitura, con 46.000 esemplari già inoltrati ai magazzini targati mela morsicata di Olanda ed Emirati Arabi Uniti. La produzione, tuttavia, dovrebbe raggiungere il suo picco poco prima delle vacanze natalizie.