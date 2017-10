LG inaugura un Flagship Store SIGNATURE a Milano

Cristiano Ghidotti,

Nel centro di Milano, in via Durini (al civico 4), è stato inaugurato il nuovo Flagship Store LG SIGNATURE dove è possibile trovare, osservare da vicino e toccare con mano i prodotti appartenenti al nuovo luxury brand del gruppo sudcoreano. “The Art of Essence”, questo lo slogan scelto per promuovere lo spazio.

La linea include il televisore LG SIGNATURE OLED TV W pensato per chi non accetta compromessi in termini di qualità delle immagini, ma non solo. Ci sono anche elettrodomestici come il frigorifero con sistema SmartThinQ per la gestione remota da smartphone, la lavasciuga con tecnologia TWINWash e il purificatore d’aria dotato di Watering System per eliminare qualsiasi impurità dall’ambiente domestico. Tutti della gamma LG SIGNATURE. Queste le parole di Paolo Locatelli, Direttore Marketing di LG Italia, che spiega la scelta del capoluogo lombardo per l’apertura del negozio.

Abbiamo aperto questo nuovo flagship store nel centro Milano proprio per essere presenti laddove vivono e lavorano le persone che amano scegliere. Vogliamo comunicare direttamente con chi è alla ricerca di prestazioni, stile e design di alto livello, per un’esperienza d’uso superiore giorno dopo giorno. Abbiamo anche selezionato in Italia dei partner, 21 tra i migliori negozi di elettrodomestici, dove esporre e vendere i prodotti di questa linea.

La linea SIGNATURE di LG nasce con l’intento di offrire prodotti indirizzati alla fascia alta del mercato, che sappiano coniugare le tecnologie più avanzate a un design ricercato, andando a integrarsi in modo armonioso nello spazio domestico.