Samsung: Linux on Galaxy per la piattaforma DeX

Cristiano Ghidotti,

In modo simile a quanto già fatto con la piattaforma Windows, Samsung annuncia un’iniziativa che permetterà di trasformare il proprio dispositivo mobile in un apparecchio in grado di eseguire le distribuzioni Linux: il progetto si chiama appunto Linux on Galaxy e basa il proprio funzionamento sulla DeX Station compatibile con Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note8.

L’invito è rivolto in primis agli addetti ai lavori (Samsung cita direttamente la community di sviluppatori). Linux on Galaxy si lancia tramite un’applicazione e si basa sullo stesso kernel di Android, così da assicurare performance adeguate sfruttando il comparto hardware dei device. Ecco quanto si legge sulla pagina di presentazione ufficiale, dove è possibile inserire i propri dati ed essere avvisati non appena la tecnologia verrà resa disponibile: al momento, infatti, non lo è ancora. Un progetto che dimostra una volta di più quanto il gruppo sudcoreano stia puntando sulla piattaforma DeX.

Linux on Galaxy permette agli sviluppatori di utilizzare gli smartphone Samsung per tutte le loro necessità di computing, compresa la realizzazione delle app. Consente ai possessori dei dispositivi Galaxy più recenti di eseguire le loro distribuzioni Linux preferite, direttamente dallo smartphone, utilizzando lo stesso kernel alla base del sistema operativo Android, per assicurare le migliori performance possibili.

Per dimostrare come la tecnologia DeX abbia grandi potenzialità anche in termini di intrattenimento, Samsung ha siglato partnership con realtà che operano nell’ambito gaming, rendendo compatibile con il sistema titoli come Vainglory (Super Evil Megacorp), Survival Arena (Game Insight), BombSquad (Eric Froemling) e Lineage 2 Revolution (Netmarble).