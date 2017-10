Windows 10 Fall Creators Update non sui Lumia 640

Filippo Vendrame,

Il rollout di Windows 10 Fall Creators Update per tutti i PC Windows 10 è iniziato già da un paio di giorni e continuerà nelle prossime settimane sino a raggiungere tutti i computer che dispongono di questa piattaforma. Contestualmente, Microsoft sta lavorando alla definizione del medesimo aggiornamento per i suoi smartphone. Update già nelle mani degli Insider per una valutazione definitiva prima del rilascio finale di cui, però, non si conosce una data esatta.

Intanto che gli Insider continuano la loro valutazione sull’aggiornamento dedicato a Windows 10 Mobile, Microsoft ha pubblicato la lista degli smartphone che potranno ricevere l’aggiornamento. Una lista che presenta alcune sorprese visto che la casa di Redmond ha deciso di eliminare un paio di modelli. In realtà, una scelta che non sorprende visto che Microsoft sta progressivamente cessando il supporto a tutti i più vecchi modelli dei suoi smartphone che adottano questa piattaforma software. Nello specifico, il taglio riguarda i modelli Lumia 640 e Lumia 640 XL. Tutti coloro che sono ancora in possesso di questi smartphone non potranno, quindi, scaricare ed installare Windows 10 Fall Creators Update, una volta disponibile.

In realtà, un modo per farlo c’è, ed è quello di iscriversi al programma Insider per scaricare le build di test. Di seguito l’elenco degli smartphone che riceveranno ufficialmente l’aggiornamento.

HP Elite x3

HP Elite x3 (Verizon)

HP Elite x3 (Telstra), Wileyfox Pro

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel IDOL 4S Pro

Alcatel OneTouch Fierce XL

Softbank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns Neo

Si ricorda, infine, che Windows 10 Fall Creators Update per Windows 10 Mobile non porterà significative novità ma solo alcuni affinamenti e piccoli miglioramenti soprattutto per quanto concerne le funzionalità dedicate al mondo business.