3 Italia, le offerte si fanno Special

Filippo Vendrame,

In questa seconda metà del mese di ottobre, 3 Italia mette mano al suo listino consumer per offrire ai suoi clienti nuovi opportunità. Le nuove tariffe sono valide a partire da oggi, 20 ottobre. Il nuovo listino rimarrà valido sino al prossimo 19 novembre. La prima novità riguarda PLAY Special che offre 1000 minuti e 15GB di traffico dati al prezzo di 9 euro ogni 4 settimane anche se le soglie ed il canone sono settimanali. Già disponibile per i vecchi clienti, chi attiverà una nuova SIM con questa tariffa potrà abbinarci uno smartphone.

Arrivano anche due nuove offerte ALL-IN Special con soglie e canoni mensili, attivabili, però, solo con addebito su conto corrente o carta di credito e con obbligo contrattuale di almeno 24 mesi. In queste offerte è inclusa l’opzione “GIGA Bank” che permette di sfruttare il traffico non utilizzato nel mese successivo. Costo di attivazione, per i nuovi clienti che attiveranno una SIM con uno di questi due piani, di 9 euro che sarà scontato a 3 euro nel caso sia richiesta la portabilità del proprio numero.

ALL-IN Prime Special : 1000 minuti, 1000 SMS e 10GB di traffico dati a 7 euro (10 euro canone originale)

: 1000 minuti, 1000 SMS e 10GB di traffico dati a 7 euro (10 euro canone originale) ALL-IN Master Special: minuti illimitati, 1000 SMS e 30GB di traffico dati a 10 euro (15 euro canone originale)

Lo sconto sul canone rimarrà valido per i primi 6 mesi. Per i clienti sarà possibile prolungare la durata dello sconto abbinandoci uno smartphone a rate (solo ALL-IN Master Special), oppure attivando un piano dati con vincolo come Super Internet o 3Cube Special.

Infine, novità anche per FREE, il piano che prevede la possibilità di cambiare smartphone dopo 12 mesi.

FREE Master Special: minuti illimitati, 1000 SMS e 30GB di traffico dati a 25 euro al mese.

Maggiori dettagli sono disponibili direttamente all’interno del portale ufficiale di 3 Italia.