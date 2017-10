Harman Kardon Invoke disponibile dal 22 ottobre

Luca Colantuoni,

Harman Kardon ha annunciato che Invoke sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 22 ottobre. Lo smart speaker supporta Cortana, quindi l’utente può eseguire diverse azioni utilizzando i comandi vocali. Si potrebbe definire quindi la risposta di Microsoft agli altoparlanti presentati da Amazon, Apple e Google.

Invoke era stato svelato all’inizio di maggio, ma il debutto ufficiale è avvenuto solo ora, probabilmente per consentire alle due aziende di apportate gli ultimi ritocchi hardware e software. Lo smart speaker è un dispositivo di forma cilindrica in alluminio con una griglia forata dalla quale fuoriesce il suono a 360 gradi veicolato da tre tweeter e tre woofer. L’anello lungo il bordo superiore, che permette la regolazione del volume, nasconde sette microfoni che consentono il riconoscimento vocale da qualsiasi direzione.

L’assistente personale può essere invocato toccando il pulsante touch sulla parte superiore oppure semplicemente pronunciando il comando “Hey Cortana“. Le funzionalità sono le stesse disponibili su Windows 10, quindi è possibile ascoltare le ultime notizie e i brani musicali preferiti su Spotify, iHeartRadio e TuneIn, gestire gli appuntamenti, impostare un promemoria, effettuare una chiamata con Skype, controllare i dispositivi IoT compatibili (SmartThings, Nest, Philips Hue, Wink e Insteon) e accedere ai servizi Microsoft (Office 365 e Outlook.com).

Lo smart speaker richiede l’app Cortana per Windows 10 (Creators Update per PC e smartphone), Android (versione 4.1.2 e superiori) e iPhone (almeno iPhone 4 con iOS 8.0). Grazie al supporto cross-device è possibile, ad esempio, impostare un promemoria e ritrovarlo su smartphone e PC. Invoke sarà disponibile negli Stati Uniti in due colori (bianco e nero) ad un prezzo di 199,95 dollari. Non è not se arriverà in Europa.