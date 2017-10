Honor festeggia i 3 anni con tanti sconti

Filippo Vendrame,

Honor compie tre anni ed ha deciso di offrire ai suoi clienti un appetitoso regalo. In occasione del suo terzo anniversario, Honor ha deciso di lanciare una serie di allettanti promozioni che rimarranno valide sino al prossimo 31 ottobre. Trattasi di un modo per ringraziare i clienti di aver riposto la loro fiducia su questo brand che sta crescendo velocemente.

Honor, infatti, mette in evidenza come abbia registrato un tasso di crescita, in questi tre anni, molto superiore alle aspettative, tanto che il brand è diventato uno dei punti di riferimento per i millennials. Per esempio, il ben noto ed apprezzato Honor 8 ha ottenuto il sold-out nelle prime 4 ore durante il Black Friday dello scorso anno. L’Honor 8 Pro, invece, ha ricevuto il prestigioso premio EISA come miglior smartphone nella categoria “consumer smartphone 2017-2018” per le sue prestazioni ed il design all’avanguardia.

Nel 2017, Honor, in Italia può contare su di una quota di mercato addirittura del 10%. Lo scorso giugno, invece, Honor ha lanciato il nuovo Honor 9 che ha stracciato tutti i record con 1 milione di pezzi venduti in appena 28 giorni.

Per celebrare questi successi ed il suo terzo compleanno, Honor ha deciso di offrire sino a fine ottobre le seguenti promozioni.