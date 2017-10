HTC U11 Plus, annuncio il 2 novembre

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha confermato l’indiscrezione di qualche giorno fa: il nuovo smartphone verrà annunciato il prossimo 2 novembre. La data dell’evento è stata comunicata su Twitter con un’immagine che mostra una grande U. Il protagonista dovrebbe essere quindi l’atteso HTC U11 Plus, ma non è da escludere anche la presentazione del primo modello Android One, noto come HTC U11 Life.

Un noto leaker ha recentemente pubblicato alcuni render del prossimo top di gamma ricavati dai disegni CAD. HTC ha ovviamente scelto il design Liquid Surface che caratterizza l’intera serie di smartphone, quindi la cover posteriore ha una superficie a specchio che riflette la luce in modo simile all’acqua. Il produttore non ha seguito la “moda” attuale, per cui anche il nuovo HTC U11 Plus avrà una singola fotocamera posteriore. Lo spessore delle cornici superiore e inferiore è inferiore a quelle di HTC U11, ma non comparabile a quelle dei Galaxy Note 8 o LG V30.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, processore octa core Snapdragon 835, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, fotocamere da 12 e 8 megapixel, batteria da 4.000 mAh. Presente la porta USB Type-C e assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il telaio sarà resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Il sistema operativo previsto è Android 8.0 Oreo con interfaccia HTC Sense.

HTC U11 Life è invece uno smartphone di fascia media. Queste le presunte specifiche: schermo da 5,2 pollici (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, fotocamere da 16 megapixel, batteria da 2.600 mAh e Android 8.0 Oreo in versione stock.