Huawei Mate 10 Lite disponibile in Germania

Luca Colantuoni,

Il produttore ha svelato tre modelli delle serie Mate 10 durante l’evento organizzato a Monaco di Baviera. In quell’occasione non c’è stato nessun riferimento al Mate 10 Lite disponibile in Germania sul sito di Media Markt (noto in Italia come Media World). Si tratta tuttavia di uno smartphone molto interessante offerto ad un prezzo piuttosto accessibile.

Il Mate 10 Lite possiede ovviamente un design simile a quello dei fratelli maggiori. Il telaio è in alluminio, mentre lo schermo IPS ha una diagonale di 5,9 pollici (come il Mate 10) e una risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9 (come il Mate 10 Pro), quindi è possibile sfruttare l’ampia area di visualizzazione ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici. La dotazione hardware è invece tipica di uno smartphone di fascia media: processore octa core Kirin 659 a 2,36 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

La doppia fotocamera posteriore non è stata progettata in collaborazione con Leica e i sensori hanno una risoluzione inferiore (16 e megapixel). È tuttavia presente una doppia fotocamera frontale con sensori da 13 e 2 megapixel. Con entrambe è possibile applicare l’effetto bokeh alle foto scattate. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.340 mAh.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1, ma probabilmente Huawei rilascerà l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Il Mate 10 Lite è in vendita a 349,00 euro. L’arrivo in Italia è previsto per fine ottobre.