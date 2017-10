iPhone X: meno caro nel 2018, con nuovi fornitori

Marco Grigis,

Il prezzo di iPhone X, o più propriamente dei suoi successori, potrebbe calare nel corso del 2018. È quanto si apprende da alcune fonti provenienti dai distretti asiatici, pronte a sottolineare come Apple sia alla ricerca di nuovi fornitori per contenere i costi di produzione. A quanto sembra, il gruppo di Cupertino sarebbe già al lavoro per sviluppare i dispositivi che verranno presentati il prossimo settembre, tanto che esisterebbero già due nomi in codice: Lisbon e Hangzhou.

L’indiscrezione proviene dalla testata cinese Economic Daily: sulla base di alcune informazioni raccolte dai distretti produttivi asiatici, per delle fonti rimaste volutamente anonime, Apple starebbe già progettando la lineup del 2018 per i suoi iPhone. I dispositivi pare siano pronti a ereditare tutte le peculiarità di iPhone X, dallo schermo edge-to-edge alla fotocamera TrueDepth, e la società californiana sarebbe determinata ad abbatterne i costi. Per farlo, il gruppo pare sia alla ricerca di nuovi partner per le forniture.

Gli sforzi per ridurre i prezzi di iPhone sarebbero principalmente orientati al mercato cinese, dove l’attuale modello OLED supera la soglia massima stimata dagli analisti per garantire un buon appeal sui consumatori. Naturalmente, una diminuzione dei costi di produzione e dei listini sarà di giovamento in tutto il mondo, non solo nella nazione asiatica. Sebbene i partner non siano al momento stati identificati, secondo MacOtakara Apple potrebbe ottenere una riduzione di 10.000 yen per ogni singolo esemplare, poco meno di 100 dollari, un fatto che stimolerebbe un allargamento del bacino potenziale d’utenza.

Al momento, non è dato sapere a quali dispositivi i due nomi in codice, Lisbon e Hangzhou, si riferiscano. Di solito la Mela ricorre a codici numerici per identificare i suoi smartphone in fase di pre-produzione, ma di tanto in tanto sceglie anche altre definizioni: iPhone 8, infatti, pare sia stato chiamato internamente Ferrari. Tra le novità attesa, un cambio della dimensione a schermo: i 5.8 pollici potrebbero divenire la versione di base, accompagnata da una seconda da oltre 6 pollici.