Mixed Reality su Surface Pro e Surface Laptop

Filippo Vendrame,

I nuovi Surface Pro e Surface Laptop abbracciano la Mixed Reality. Microsoft, infatti, ha rilasciato un nuovo aggioramento firmware per i suoi nuovi ibridi Windows 10 che aggiunge il supporto ufficiale alla Mixed Reality. Il change log, davvero imponente soprattutto per il Surface Laptop, parla molto chiaro. Tutti i nuovi driver implementati permettono di abilitare l’utilizzo della Mixed Reality all’interno di questi dispositivi.

Questo significa che i possessori dei Surface Pro e dei Surface Laptop potranno collegare i nuovi visori per la Mixed Reality per provare la nuova esperienza che Microsoft ha più volte definito come un ponte di collegamento tra il mondo reale e quello virtuale. Trattasi, dunque, di una novità molto importante che permetterà di godere appieno della nuova piattaforma del gigante del software. Purtroppo, al momento, i visori per la Mixed Reality non sono disponibili alla vendita in Italia. Si ricorda, che per poter installare questi nuovi firmware, gli utenti dovranno avere già installato sui loro dispositivi Windows 10 Fall Creators Update. Vista l’importanza dell’aggiornamento, si suggerisce di scaricarlo quanto prima attraverso il solito canale di Windows Update.

Microsoft, tuttavia, non si è dimenticata dei suoi vecchi prodotti ed ha rilasciato aggiornamenti anche per il Surface Book e per il Surface Pro 3. Per loro niente Mixed Reality, ma alcuni miglioramenti che dovrebbero ottimizzare alcuni aspetti del loro funzionamento. Anche in questo caso, il suggerimento è quello di scaricare l’aggiornamento quanto prima.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche.