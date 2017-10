Samsung annuncia il Galaxy Tab Active2

Luca Colantuoni,

A distanza di oltre tre anni dal precedente modello, Samsung ha deciso di annunciare un nuovo tablet rugged per l’utenza business. Il Galaxy Tab Active2 è indirizzato ai professionisti che cercano un dispositivo resistente e completo dal punto di vista delle funzionalità. Il prodotto arriverà anche in Europa.

Come gli altri dispositivi Active anche il nuovo tablet possiede un telaio rinforzato con inserti in gomma che proteggono lo schermo e gli angoli. Samsung ha ottenuto la certificazione MIL-STD-810, quindi il Galaxy Tab Active2 resiste a cadute, urti, acqua, polvere, vibrazioni, umidità e temperature estreme. Si tratta dunque del prodotto ideale per i cosiddetti “field workers” che operano in presenza di condizioni ambientali avverse.

Il tablet possiede uno schermo da 8 pollici con risoluzione WXGA (1280×800 pixel) e integra un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La dotazione hardware comprende inoltre fotocamere da 8 e 5 megapixel, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 6. La sicurezza è garantita dal lettore di impronte digitali e dal riconoscimento facciale.

Presenti anche la porta USB Type-C, una batteria rimovibile da 4.450 mAh e i Pogo Pin per la connessione di periferiche esterne, ad esempio una tastiera. La S Pen in dotazione può essere inserita nell’alloggiamento ricavato nella parte superiore. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Il Galaxy Tab Active2 dovrebbe costare circa 500 euro (versione WiFi).