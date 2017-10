Scoperta una enorme grotta sulla Luna

Floriana Giambarresi,

Da secoli si fantastica sull’uomo che colonizza la luna: quel giorno potrebbe essere un po’ più vicino dato che l’agenzia spaziale del Giappone ha appena scoperto una enorme grotta sotto la superficie lunare che potrebbe essere trasformata in una base per i primi coloni spaziali. È talmente grande da poter ospitare una intera città, offrendo peraltro riparo da radiazioni, sbalzi termici e dalle micro-meteoriti che puntualmente colpiscono la superficie della Luna e che potrebbero causare gravi danni agli astronauti e alle attrezzature portate in quei luoghi.

La grotta è stata appena stata scoperta da un gruppo di ricercatori della Purdue University, utilizzando i dati inviati dalla sonda giapponese Selene; si trova nel lato della Luna rivolto verso il nostro pianeta, precisamente a 200 metri da un’area di cupole vulcaniche conosciute come le Marius Hills all’interno dell’Oceanus Procellarum. V’è da sottolineare che l’infrastruttura di Selene non è stata progettata per scovare caverne nel sottosuolo, quindi il rilievo di tale grotta è stato reso possibile dal fatto che è molto lunga e grande. Infatti, è precisamente lunga 50 chilometri e profonda oltre 1000 metri.

Finora l’ipotesi migliore per una base terrestre sulla superficie lunare era quella di costruire nel sottosuolo; infatti, sebbene il passato vulcanico della Luna ci abbia suggerito che il pianeta fosse dotato di strutture del genere, finora non ne era mai stata provata l’esistenza. “Sapevamo di questi luoghi che vengono considerati come tubi lavici, ma la loro esistenza non era stata finora confermata”, spiega il ricercatore senior di Jaxa, Junichi Haruyama. Grotte del genere potrebbero quindi essere le migliori candidate per future basi lunari, “grazie alle loro condizioni termiche stabili e del loro potenziale di proteggere persone e strumenti dai micrometeoriti e dalle radiazioni del raggio cosmico”.

Tale ambiente stabile e protetto per i ricercatori lo rende un obiettivo davvero molto attraente per gli studi scientifici. Infatti, la caverna potrebbe essere utilizzata come una base per gli astronauti e le loro attrezzature, dato che li proteggerebbe dalle temperature esterne estreme tipiche della Luna e dai raggi UV emanati dal sole, che sono molto alti. L’interno della grotta sulla superficie lunare non è stato comunque ancora visto, dunque la speranza è che esplorandolo emergano ulteriori dettagli positivi.

L’obiettivo a lungo termine è quello di sbarcare sulla Luna, esplorarla e fare in modo che la permanenza dell’uomo sia possibile per periodi più lunghi, dando così agli scienziati la possibilità di effettuare ricerche scientifiche a lungo termine. Attualmente, gli Stati Uniti sono gli unici ad aver portato gli esseri umani sulla superficie lunare, ma anche la Cina e la Russia hanno dichiarato di voler condurre le prime missioni sulla Luna entro il 2030-2036, come parte dei loro ambiziosi programmi di esplorazione spaziale.