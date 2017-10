Smart Speaker con Amazon Alexa per i Moto Z

Luca Colantuoni,

Come previsto qualche giorno fa, Motorola ha annunciato il Moto Mods che permette di sfruttare Amazon Alexa con gli smartphone Moto Z. Il Moto Smart Speaker con Amazon Alexa, questa il nome completo, consente di eseguire le stesse operazioni possibili con gli altoparlanti della serie Echo.

Il nuovo modulo ha uno spessore piuttosto importante (le dimensioni sono 153,2×73,2×22,8 millimetri) in quanto Motorola ha integrato anche una batteria da 1.530 mAh che offre un’autonomia fino a 15 ore, oltre ai due altoparlanti con un diametro di 27 millimetri (8 Watt di potenza) e quattro microfoni. Il design del Moto Mods permette di posizionare lo smartphone sul tavolo o sul comodino, mantenendo una leggera inclinazione verso l’utente. Il suono non viene quindi ostacolato e la lettura dello schermo è più agevole.

Ovviamente sono supportate tutte le “skill” di Alexa, per cui è possibile chiedere all’assistente di impostare un promemoria, leggere le notizie, avviare la riproduzione audio o controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione. Il Moto Smart Speaker sarà in vendita da novembre a 149,99 dollari nei paesi in cui Alexa è disponibile (Stati Uniti, Regno Unito e Germania).

Si tratta sicuramente di un accessorio molto interessante, ma il successo non è garantito. Anche se avere un assistente personale in mobilità è piuttosto comodo, il prezzo sembra eccessivo, considerando che il nuovo Amazon Echo Plus costa 149,99 dollari, mentre il modello base costa solo 99,99 dollari. Inoltre sui Moto Z è già disponibile Google Assistant, gratis.