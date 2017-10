Sottocosto MediaWorld, Galaxy S8+ a 699 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato uno dei suoi volantini più attesi, quello del sottocosto. Sino al prossimo 29 ottobre i clienti della catena potranno approfittare di sconti davvero irripetibili su moltissimi prodotti. Trattandosi di un sottocosto, i prodotti in sconto si intendono sino ad esaurimento scorte. Dunque, il suggerimento è quello di non perdere tempo per non rischiare di vedersi sfumare l’occasione per risparmiare cifre importanti sull’acquisto del prodotto desiderato.

Tra gli smartphone, per esempio, MediaWorld sconta il Samsung Galaxy S8+ al prezzo di 699 euro. Acquisto che rientra nella promozione della casa coreana che permette di ottenere anche un rimborso nel caso si rottami il proprio vecchio smartphone. Sempre tra gli smartphone, si evidenziano il Samsung Galaxy J5 2017 a 199 euro, il Huawei P8 Lite 2017 a 179 euro e l’iPhone 6S Plus 32GB a 569 euro. Per gli appassionati di gaming, invece, la catena di elettronica propone la console Xbox One S 500GB con un gioco al prezzo di 199 euro. La PS4 Pro, invece, è offerta al costo di soli 299 euro. Non mancano anche tante proposte per il mondo PC con alcuni notebook Windows 10 offerti con interessanti sconti.

Per esempio, il modello Lenovo Ideapad 320 è offerto in vendita a 349 euro. Il convertibile HP Pavilion X360 è venduto, invece, a 499 euro.

Gli appassionati di fotografia potranno approfittare dello sconto sulla reflex Canon EOS 1300D proposta al prezzo di 299 euro. Non mancano poi moltissimi televisori di nuova generazione per chi ama la vera alta definizione e vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Infine, presenti tanti accessori, gadget e prodotti come gli hoverboard che vanno di moda tra gli adolescenti.