Tim Cook svela possibili novità per Mac Mini

Marco Grigis,

Mac Mini, il piccolo desktop di Cupertino, non viene aggiornato ormai da diverso tempo. È infatti da circa tre anni che il dispositivo non riceve upgrade sostanziali delle sue componenti, un fatto che rende la versione oggi disponibile forse non troppo appetibile per l’acquisto. Molti analisti, nel corso degli ultimi mesi, hanno interpretato l’assenza di azioni da parte di Apple come la volontà di eliminare il modello dalla linea. Eppure Tim Cook, in risposta a una mail inoltrata da un appassionato, in questi giorni ha lasciato intendere come importanti novità potrebbero giungere a breve.

A rivelarlo è MacRumors, testata che ha pubblicato lo scambio digitale tra il CEO di Apple e l’utente, identificato con il nickname Krar. Tim Cook ha ribadito come Mac Mini sia un importante elemento della lineup di Apple e, sebbene i tempi non siano propriamente maturi per anticipare informazioni, la società pare non se ne sia dimenticata:

Mi fa piacere ti piaccia Mac Mini. Lo amiamo anche noi. I nostri clienti hanno trovato tanti usi creativi e interessanti per Mac Mini. Sebbene le tempistiche non siano adeguate per condividere troppi dettagli, Mac Mini è un’importante parte per l’avanzamento della nostra linea.

Sembra, di conseguenza, il piccolo dekstop sia pronto per il tanto atteso rinnovamento, sebbene sia oggi impossibile prevedere una data di effettivo lancio. La versione attuale del device impiega processori Intel Haswell e una GPU integrata Intel HD 5.000/Intel Iris Graphics. Una versione migliorata potrebbe avvalersi dei nuovi chipset Kaby Lake, sempre di Intel, nonché soluzioni grafiche più performanti, forse targate AMD. La logica di vendita dovrebbe rimanere invece la stessa, con la distribuzione unicamente del computer privo di periferiche aggiuntive, come schermo, tastiera, mouse e altri dispositivi. Con un 2017 ormai al termine, l’annuncio di un nuovo Mac Mini non è ovviamente atteso prima del 2018.