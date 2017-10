Tre anni di aggiornamenti Android per i Pixel 2

Cristiano Ghidotti,

Che il comparto software dei dispositivi mobile stia assumendo un’importanza sempre maggiore è risaputo. Basta prendere come esempio i nuovi Pixel 2 e Pixel 2 XL, dotati dell’intelligenza artificiale dell’Assistente Google e che hanno reso superflua l’installazione di una seconda fotocamera posteriore ricorrendo all’impiego del machine learning.

Restando in tema, arriva oggi una notizia che farà piacere a tutti coloro che hanno deciso di acquistare uno dei due top di gamma proposti da bigG: il gruppo di Mountain View garantisce il rilascio di aggiornamenti ufficiali per i prossimi tre anni (anziché due come accaduto finora), dunque fino all’ottobre 2020. Ciò significa che i possessori di Pixel 2 e Pixel 2 XL saranno in grado di scaricare e installare le future versioni di Android (presumibilmente le release P, Q e R) così come le patch di sicurezza. La mossa va inoltre nella direzione di combattere il fenomeno della frammentazione che ancora purtroppo interessa la piattaforma.

I modelli Pixel e Pixel XL di prima generazione lanciati lo scorso anno riceveranno invece update di sicurezza fino all’ottobre 2019, ma il rilascio delle prossime versioni del sistema operativo è garantito fino all’ottobre 2018.

Non è comunque da escludere la possibilità che Google scelga in futuro di spostare oltre questi limiti, così da permettere agli utenti di accedere per lungo tempo alle funzionalità più recenti del mondo Android e al miglior livello di protezione possibile contro le minacce della grande Rete e dell’universo mobile. Nella tabella viene fatto riferimento anche al servizio di assistenza telefonica e online. Si ricorda che il nuovo Pixel 2 XL farà a breve il suo debutto ufficiale in Italia al prezzo di 989,00 euro. Per il momento non è previsto l’arrivo del modello più piccolo da 5 pollici nel nostro paese.