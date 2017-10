Acquisti online più semplici con Pay with Google

Cristiano Ghidotti,

Nel mese di maggio, in occasione dell’evento I/O rivolto alla community di sviluppatori, il gruppo di Mountain View ha annunciato un progetto chiamato Pay with Google. Come si può intuire già dal nome si tratta di un sistema dedicato ai pagamenti, studiato per rendere l’operazione comoda e rapida, semplificando e velocizzando così l’esperienza di acquisto sulle piattaforme online.

L’iniziativa arriva oggi a concretizzarsi con il lancio negli Stati Uniti, supportato da una serie di partner. Il funzionamento è presto spiegato: l’utente può scegliere una carta di credito o di debito da associare a servizi come Play Store, Chrome, YouTube o Android Pay, per poi confermare l’acquisto attraverso un codice di sicurezza oppure sfruttando l’interazione con il dispositivo mobile. Il gioco è fatto. Non c’è più bisogno di compilare moduli su siti di terze parti o fornire informazioni aggiuntive. Inoltre, bigG specifica che per la gestione delle transazioni economiche non viene applicata alcuna tariffa e che tutto il denaro versato dall’acquirente finisce nelle casse del venditore, in modo istantaneo e sicuro.

Come scritto in apertura, Pay with Google è stato presentato nei mesi scorsi durante l’annuale conferenza dedicata al mondo degli sviluppatori. A loro è infatti rivolta la Google Payment API che consente di integrarne le funzionalità all’interno delle applicazioni destinate al mondo Android, attraverso l’inclusione di poche righe di codice. Al momento il sistema è presente nelle applicazioni dei partner (ad esempio iFood in Brasile, Dice in UK, Kayak negli Stati Uniti) e accessibile dal browser Chrome in versione mobile.