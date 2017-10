Amazon Prime Video: vicino il lancio su Apple TV?

Marco Grigis,

Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming del colosso del commercio online, potrebbe ormai essere prossima allo sbarco su Apple TV. L’annuncio di un’applicazione dedicata per il set-top-box di Cupertino è giunto lo scorso giugno, in occasione della WWDC 2017, sebbene una data di effettivo rilascio non sia stata mai ufficialmente confermata. Qualche giorno fa, tuttavia, è emerso online il 26 ottobre come termine scelto per la possibile apparizione su App Store.

L’arrivo di Amazon Prime Video su Apple TV segna la definitiva pace tra il gruppo di Cupertino e la società amministrata da Jeff Bezos, a seguito di qualche contrapposizione negli ultimi anni. Al lancio del rinnovato set-top-box Apple nel 2015, con un App Store apposito, il device è stato rimosso dal catalogo di Amazon, forse perché in diretta concorrenza con gli analoghi e autoctoni prodotti della linea Fire. In concomitanza con la presentazione di Apple TV 4K, la nuova versione del dispositivo, le differenze sembrano essersi appianate per un futuro di collaborazione reciproca fra le due aziende. Lo stesso Tim Cook si è espresso sulla rinnovata partnership, elogiando gli sforzi creativi di Amazon:

Prime Video fornisce grandi contenuti, centinata di show TV e film, e alcuni meravigliosi prodotti originali come Transparent, Mozart in the Jungle, The Man in the High Castle e molti altri ancora. Siamo felici di accogliere Amazon su Apple TV.

Secondo quanto reso noto da un utente su Reddit, il quale ha affermato di essere informato sui piani di Amazon, Prime Video potrebbe giungere sulla piattaforma targata mela morsicata il prossimo 26 ottobre. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle due aziende, di conseguenza la data suggerita potrebbe non essere definitiva.

Per gli utenti italiani, Amazon Prime Video è contenuto all’interno del classico abbonamento Prime: per poco meno di 20 euro l’anno, è possibile approfittare della spedizione gratuita su numerosi prodotti in vendita, consegnati normalmente entro le 24 ore dall’ordine.