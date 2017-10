Angela Ahrendt: Apple non forzerà iPhone X

Marco Grigis,

Apple non forzerà la vendita di iPhone X ai clienti orientati su altri modelli. È quanto ha confermato Angela Ahrendts, a capo della sezione retail del gruppo di Cupertino, in una recente intervista: il gruppo è consapevole dei prezzi del dispositivo, nonché delle diverse necessità di ogni singolo consumatore. iPhone X verrà quindi proposto agli utenti davvero interessati al prodotto, senza alcuna spinta da parte della società.

L’occasione per questa rivelazione è un’intervista per CNBC: Angela Ahrendts ha confermato di aver fornito indicazioni esaustive ai dipendenti di Apple Store, affinché non spingano la vendita di iPhone X per utenti non interessati a questo smartphone.

Preferisco che si chieda per chi si stia comprando un iPhone. […] Lo facciamo per i Mac, lo facciamo per iPad, perché non dovremmo farlo anche con iPhone?

Gli addetti di Apple Store, di conseguenza, chiederanno agli utenti di specificare quali siano le loro reali esigenze, proponendo poi l’acquisto del modello di iPhone più vicino ai loro desideri. Se dovesse prevalere una preferenza per iPhone 8 o iPhone 7, ad esempio, ai consumatori non verrà insistentemente consigliata la nuova versione con schermo OLED da 5.8 pollici.

Apple è certamente consapevole della soglia di prezzo di iPhone X, forse non alla portata di tutti i consumatori, per un modello high-end destinato alla fascia degli acquirenti alto-spendenti. Allo stesso modo, per il cliente medio le funzionalità comprese in iPhone 8 e analoghi potrebbero risultare più che esaustive per l’uso quotidiano del device.

Le prevendite del nuovo iPhone X, annunciato lo scorso 12 settembre, cominceranno questa settimana, il 27 del mese. L’acquisto in negozio, invece, sarà inaugurato a partire dal 3 novembre, così come anche le consegne per gli ordini effettuati online. Così come alcuni analisti hanno sottolineato nel corso degli ultimi giorni, la disponibilità iniziale potrebbe essere limitata a seguito di alcuni rallentamenti in fase di produzione: la prima tornata di distribuzione dovrebbe comprendere 3 milioni di esemplari.