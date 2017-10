Cortana ha 148 milioni di utenti attivi al mese

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente annunciato il lancio del primo smart speaker dotato del suo assistente Cortana. Trattasi di Invoke, un prodotto molto interessante realizzato da Harman Kardon e venduto al prezzo di 199 dollari nel solo territorio americano. Al momento dell’annuncio ufficiale di questo prodotto, la casa di Redmond ha evidenziato un dato molto interessante e cioè che Cortana dispone di 148 milioni di utenti attivi al mese.

Lo scorso dicembre, quindi quasi un ano fa, il gigante del software evidenziò che il suo assistente era utilizzato mensilmente da 145 milioni di utenti, attraverso Windows 10, Android, iOS e Xbox One. Questo significa che Cortana sta crescendo molto lentamente con una progressione di appena il 2% negli ultimi 10 mesi. Microsoft, comunque, si aspetta che Cortana possa accelerare la sua crescita grazie al debutto di prodotti come Invoke di Harman Kardon. Tuttavia, anche se Cortana non sembra crescere rapidamente, va anche sottolineato come la sua disponibilità sia limitata in 13 Paesi di tutto il mondo, Italia inclusa. Il gigante del software, comunque, ha fatto sapere di stare lavorando per portare il suo assistente anche in altri paesi.

Difficile, dunque, capire esattamente se questa crescita non particolarmente rapida sia un segnale negativo o solamente il fatto che Cortana è già ampiamente utilizzato nei paesi in cui è presente e più di così non possa crescere. Sicuramente, con il debutto di prodotti come gli smart speaker con Cortana a bordo, Microsoft si aspetta un aumento significativo dell’utilizzo del suo assistente.

Del resto, è in corso una vera e propria “guerra” tra gli assistenti virtuali dei produttori, con Alexa di Amazon, in particolare, presente in moltissime tipologie di prodotti. Microsoft, dunque, non intendere perdere questa “guerra” provando a portare Cortana anche al di fuori del mondo dei PC e degli smartphone.