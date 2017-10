HTC U11 Life, annuncio previsto il 2 novembre

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha organizzato un evento per il prossimo 2 novembre. Tutti attendono l’annuncio del nuovo HTC U11 Plus, ma secondo le informazioni ricevute dal noto leaker Evan Blass il protagonista sarà U11 Life, un modello di fascia media che verrà offerto anche in versione Android One. Intanto HTC ha quasi terminato lo sviluppo dell’upgrade ad Android 8.0 Oreo che sarà presto disponibile per l’attuale top di gamma U11.

L’immagine pubblicata dal produttore su Twitter mostra solo una grande U e non contiene nessun indizio sullo smartphone che verrà presentato tra pochi giorni. Dato che nelle ultime settimane sono aumentate le indiscrezioni su U11 Plus sembrava ovvio il suo annuncio durante l’evento del 2 novembre. Lo stesso Evan Blass aveva infatti confermato le principali specifiche: schermo da 6 pollici con risoluzione WQHD+ (2880×1440 pixel), processore Snapdragon 835, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, batteria da 3.930 mAh, certificazione IP68, Edge Sense, BoomSound e Android 8.0 Oreo.

Il noto leaker ha successivamente comunicato che l’evento del 2 novembre è riservato al modello di fascia media. Il nuovo HTC U11 Life dovrebbe avere uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, due fotocamere da 16 megapixel, batteria da 2.600 mAh, certificazione IP67, Edge Sense e Android 8.0 Oreo. Sulla versione Android One ci saranno poche personalizzazioni, quindi il sistema operativo è stock (come sui Google Pixel).

Much ado about nothing: the 11/2 HTC event is to launch the decidedly mid-range U11 Life, not the +. Dial back your excitement accordingly. — Evan Blass (@evleaks) October 21, 2017

L’aggiornamento per l’attuale HTC U11 dovrebbe arrivare entro il mese di novembre o al massimo all’inizio di dicembre. Il produttore ha quasi completato lo sviluppo, per cui gli utenti non dovranno attendere molto tempo.