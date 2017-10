iPhone 8 vende meno dei modelli “S”?

Marco Grigis,

Si torna nuovamente a parlare di iPhone 8 e della possibile ridotta domanda da parte degli utenti, sebbene Cupertino non abbia al momento ufficializzato nessun dato di vendita. A seguito della pubblicazione di un’analisi la scorsa settimana, pronta a rivelare come la domanda del precedente iPhone 7 sia più elevata rispetto al modello odierno, un nuovo studio sembra confermare lo stesso trend. Secondo quanto reso noto da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), la linea degli smartphone starebbe vendendo meno di un qualsiasi classico modello “S”.

Secondo quanto rilevato dalla società d’analisi, iPhone 8 e iPhone 8 Plus avrebbero conquistato solamente il 16% di tutte le vendite nel quarto fiscale, contro il 24% invece totalizzato dalla precedente linea “S” esistente, ovvero quella di iPhone 6S e iPhone 6S Plus. Gli analisti, di conseguenza, ipotizzano che molti consumatori possano aver preferito iPhone 7 e iPhone 7S Plus, allettati dalla riduzione di prezzo voluta da Cupertino, nonché dalle non eccessive differenze con i modelli presentati lo scorso settembre. Inoltre, il rallentamento potrebbe essere anche dovuto alle grandi aspettative su iPhone X, uno smartphone disponibile dal prossimo 3 novembre.

I dati CIRP sono stati elaborati sulla base di survey condotte nel post-vendita, su un campione rappresentativo di 500 utenti a stelle e strisce. Come già accennato, non giungendo conferme ufficiali dalle parti di Cupertino, non è dato sapere se le cifre proposte siano effettivamente accurate, tuttavia ogni società d’analisi a stelle e strisce sembra orientarsi in questa direzione, almeno negli ultimi giorni.

Stando a quanto spiegato proprio la scorsa settimana, i consumatori non identificherebbero sufficienti novità, tali da giustificare l’acquisto di iPhone 8 e iPhone 8 Plus rispetto ai predecessori. In particolare, la ricarica wireless non sembra generare grande curiosità sui papabili acquirenti, forse anche perché legata ad accessori di terze parti da acquistare separatamente. Non vi è motivo di preoccupazione, però, per Apple: le previsioni per iPhone X rimangono elevatissime, per un successo a quanto pare già annunciato.