Mozilla sviluppa uno standard per la Mixed Reality

Luca Colantuoni,

Mozilla ha avviato un’iniziativa che potrebbe portare alla creazione di uno standard per la Mixed Reality, la tecnologia che combina realtà virtuale e realtà aumentata. L’obiettivo è offrire agli sviluppatori una serie di strumenti e metodi di pubblicazione per i contenuti web in realtà mista.

Nel corso del 2017 si è assistito ad un’esplosione della realtà virtuale, grazie alla disponibilità di software adatti alla creazione e visualizzazione dei contenuti nel browser, tra cui spiccano le API WebVR supportate da Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Samsung Internet per Gear VR e Oculus Carmel. La realtà virtuale è quindi accessibile in varie modalità, mentre ciò non è vero per la realtà aumentata. Infatti oggi non è possibile creare una pagina web visualizzabile su dispositivi VR, visori AR standalone come Microsoft HoloLens e smartphone che usano iOS ARKit o Android ARCore.

Il programma Mixed Reality di Mozilla prevede innanzitutto la scrittura delle API WebXR, estensioni delle API WebVR che include funzionalità AR/MR. Con WebXR, di cui è disponibile una prima bozza, sarà possibile creare applicazioni web compatibili con tutti i dispositivi. Mozilla ha inoltre sviluppato l’app WebXR Viewer per iOS che sarà presto pubblicata sullo store Apple.

Nelle future versioni di Firefox verrà aggiunto il supporto per i visori AR, mentre un nuovo browser basato su Servo (attualmente in sviluppo) supporterà i futuri visori per la Mixed Reality. Come sempre, i progetti sono open source, quindi il codice sorgente sarà accessibile a tutti gli sviluppatori.