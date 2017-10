Nokia 2 costerà meno di 100 euro?

Luca Colantuoni,

Il Nokia 7 è stato annunciato la scorsa settimana, quindi all’appello mancherebbero solo due smartphone che si posizionano agli estremi dell’offerta di HMD Global, ovvero il top di gamma Nokia 9 e il modello entry level Nokia 2. Quest’ultimo è apparso brevemente (la pagina è stata rimossa) sul sito di un rivenditore statunitense, quindi il lancio sul mercato sembra imminente.

Le indiscrezioni sul Nokia 2 circolano da diverse settimane. Oltre alle possibili specifiche sono apparse online le prime immagini ufficiali che mostrano il design e alcuni dettagli hardware. Il telaio dovrebbe essere principalmente in plastica (forse il midframe sarà in alluminio), mentre i pulsanti capacitivi potrebbero essere eliminati per lasciare posto ai pulsanti on-screen. Il rivenditore statunitense ha svelato che lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero ad un prezzo di 99,00 dollari. Considerando il cambio e le tasse italiane, il prezzo dovrebbe essere circa 100 euro.

Per quanto riguarda la possibile dotazione hardware non ci sono novità: schermo da 4,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core Snapdragon 212, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria flash, slot microSD, batteria da 4.000 mAh e Android 7.1.1 Nougat. Tutti gli altri modelli presenti nel catalogo di HMD Global riceveranno l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Non è noto se l’upgrade verrà distribuito anche per il Nokia 2.

Il Nokia 9, del quale sono stati pubblicati alcuni render, dovrebbe essere annunciato all’inizio del 2018. Per il top di gamma si prevede uno schermo AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD+ con rapporto di aspetto 18:9, processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, lettore di impronte digitali, OZO Audio, porta USB Type-C e Android 8.0 Oreo.