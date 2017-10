OnePlus 5 out of stock, in arrivo OnePlus 5T?

Luca Colantuoni,

Il OnePlus 3T era stato annunciato solo cinque mesi dopo il OnePlus 3, suscitando le proteste degli utenti che avevano acquistato da poco lo smartphone. Anche quest’anno il produttore cinese adotterà probabilmente la stessa strategia di mercato, presentando il nuovo OnePlus 5T, versione aggiornata del OnePlus 5 in vendita dal mese di giugno.

Dall’inizio del mese non è più possibile acquistare nessuna versione del OnePlus 5 negli Stati Uniti. Stessa identica situazione anche in Italia. Nella pagina sul sito ufficiale si legge infatti la frase “Temporaneamente esaurito“. Carl Pei, CEO dell’azienda cinese, ha sottolineato su Twitter che lo smartphone ha ricevuto un’accoglienza maggiore del previsto. Questa enorme popolarità tra gli utenti ha portato all’esaurimento delle scorte di magazzino. Non è stato tuttavia specificato se e quando il dispositivo ritornerà in vendita. Molti esperti del settore ritengono che la produzione verrà presto interrotta per lasciare spazio al nuovo OnePlus 5T.

Recentemente sono apparse sul social network Weibo alcune immagini che mostrano il nuovo design dello smartphone. Rispetto all’attuale modello si nota uno spessore inferiore delle cornici e quindi un maggiore screen-to-body ratio. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche settimana, il nuovo OnePlus 5T avrà un display da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Il lettore di impronte digitali è stato quindi spostato sul retro.

La dotazione hardware dovrebbe essere la stessa del OnePlus 5: processore Snapdragon 835, 6/8 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e porta USB Type-C. Il jack audio da 3,5 millimetri potrebbe essere eliminato. L’annuncio è previsto per il mese di novembre.