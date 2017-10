Sharp Aquos R Compact, display IGZO a 120 Hz

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese ha annunciato un altro smartphone bezel-less. Si tratta dello Sharp Aquos R Compact, un modello di fascia media che possiede un design simile al precedente Aquos S2 svelato all’inizio di agosto. Purtroppo, analogamente agli altri smartphone presenti nel catalogo, anche questa new entry sarà in vendita solo in Giappone.

Per lo Sharp Aquos R Compact è stato utilizzato un FFD (Free Form Display) che occupa quasi interamente la parte frontale. Le cornici su tre lati hanno uno spessore molto ridotto, mentre quella inferiore ha uno spessore maggiore, in quanto è presente il pulsante Home. Nella parte superiore dello schermo è stato praticato un piccolo foro (notch) per la fotocamera, come su recente Essential Phone e il più grande Aquos S2. Il display IGZO ha una diagonale di 4,9 pollici, una risoluzione full HD+ (2032×1080 pixel) e una frequenza di refresh pari a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 16,4 megapixel, un obiettivo con lunghezza focale di 25 millimetri e l’autofocus ibrido (rilevamento di fase e contrasto). La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel e un’ottica grandangolare.

Lo smartphone integra inoltre un chip Bluetooth 5.0, una batteria da 2.500 mAh e una porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Lo Sharp Aquos R Compact sarà disponibile dal mese di dicembre in quattro colori: bianco, nero, oro e argento. Il prezzo non è stato comunicato.