Surface Pro LTE rimandato in primavera?

Filippo Vendrame,

Il Surface Pro LTE potrebbe non essere lanciato nel 2017. Nelle ultime settimane della variante con supporto LTE del Surface Pro si è speculato molto. Secondo fonti affidabili questo modello dovrebbe essere presentato a fine ottobre all’appuntamento Future Decoded di Londra per essere poi lanciato nei negozi a partire dal prossimo primo dicembre, come confermato anche da un rivenditore che lo aveva già messo a listino. Nel recente appuntamento di Ignite, inoltre, la casa di Redmond ha anticipato molti dettagli di questo prodotto. Sembra, tuttavia, che qualcosa potrebbe essere cambiato nei piani originali di Microsoft.

La casa di Redmond ha silenziosamente aggiornato le FAQ del Surface Pro all’interno del Microsoft Store americano in cui si può leggere adesso che il Surface Pro LTE non arriverà prima della primavera del 2018. La variante LTE, a quanto emerso sino ad ora, sarà disponile solamente con le declinazioni dell’ibrido Windows 10 dotate del processore Intel Core i5 di settima generazione. Inoltre, dovrebbe disporre del modem Snapdragon X16 di Qualcomm installato direttamente sulla scheda madre nel posto dove è presente la ventola nella variante dell’ibrido dotata del processore Intel Core i7. Il supporto LTE non dovrebbe pregiudicare i consumi energetici, secondo Microsoft, con un’autonomia che dovrebbe raggiungere il 90% di quella dei modelli solo WiFi.

Naturalmente, questo ritardo, se confermato da Microsoft, solleva molte domande. Quando Microsoft ha parlato del Surface Pro LTE ad Ignite sembrava disporre di un prodotto completo e quasi pronto al debutto ufficiale. Inoltre, sarà da capire se al prossimo appuntamento del Future Decoded il Surface Pro LTE farà davvero la sua comparsa ufficiale oppure no.

Su questa scoperta Microsoft non ha voluto commentare, al momento. Tuttavia, all’appuntamento di Londra manca circa una settimana e quindi non manca molto per capire se davvero il Surface Pro LTE è pronto a debuttare oppure no.