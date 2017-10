Xbox One, in arrivo i giochi della prima Xbox

Filippo Vendrame,

Nell’ultimo appuntamento di E3 2017 a giugno, Microsoft aveva annunciato di stare lavorando per portare i giochi della prima Xbox all’interno di Xbox One. Sembra, adesso, che questa attesa novità sia oramai prossima al debutto. Infatti, i giochi dell’Xbox originale sono apparsi all’interno del Marketplace di Xbox, nella sezione “giochi su richiesta”. L’aspetto interessante è che questi titoli possono essere già oggi acquistati.

Comprandoli, però, questi giochi non appaiono all’interno della Dashboard di Xbox One, segno che è probabilmente necessario un ulteriore aggiornamento del sistema operativo della console che introduca questa nuova funzionalità, oppure che la casa di Redmond debba fare qualche modifica lato server per abilitare questo nuovo supporto. A suo tempo, inoltre, Microsoft aveva promesso che anche i dischi gioco originale avrebbero potuto funzionare sulle nuove console. Non è chiaro quando effettivamente sarà lanciata questa funzionalità ma l’attesa sembra che non sarà troppo lunga. Sicuramente, entro la fine dell’anno gli utenti Xbox One potranno rimettere le mani su molte vecchie glorie del passato.

I primi titoli dell’Xbox originale che dovrebbero essere “portati” su Xbox One sono stati svelati da WalkingCat e dovrebbero essere i seguenti:

Bloodrayne 2

Crimson Skies

Dead to Rights

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

Neowave: The King of Fighters

Ninja Gaiden Black

Pirates!

Prince of Persia

Psychonauts

Red Faction II

Star Wars: Knights of the Old Republic

Grazie a questa nuova funzionalità, l’Xbox One ed anche la futura Xbox One X, diventerà un formidabile baricentro dell’intrattenimento. La console, infatti, oltre a poter eseguire i titoli sviluppati appositamente per la sua piattaforma, permette di eseguire molti dei giochi dell’Xbox 360. Adesso, con l’arrivo della compatibilità dei giochi dell’Xbox originale, i giocatori potranno tornare a mettere le dita sui loro controller per giocare a famosi titoli del passato, il tutto sempre dalla medesima console.