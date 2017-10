Amazon annuncia la nuova app Kindle

Luca Colantuoni,

La popolare applicazione che permette di leggere gli ebook sui dispositivi Android e iOS ha ricevuto oggi un importante aggiornamento. Amazon afferma che la nuova app Kindle permette di “trasformare facilmente lo smartphone o il tablet in un libro”. Le novità sono principalmente estetiche, ma la versione per il sistema operativo Apple include una sezione specifica per l’accesso alla community di Goodreads.

La nuova versione di Kindle per iOS e Android semplifica l’accesso alle funzionalità principali e passare velocemente dalle pagine del libro preferito, alla libreria e allo store. I contenuti vengono mostrati con un look più moderno. Le copertine, ad esempio, hanno una maggiore dimensione, i caratteri sono più nitidi ed è possibile scegliere il tema chiaro o quello scuro. Nella barra di navigazione, visibile nella parte inferiore, mostra la miniatura del libro, consentendo di riprendere facilmente dal punto in cui la lettura è stata interrotta.

Da qualsiasi sezione è possibile sfruttare la funzionalità di ricerca. L’app visualizzerà la copertina del libro con titolo e autore, cercando nella libreria dell’utente, sul Kindle Store e tra gli ebook consigliati. Solo su iOS è stata aggiunta la scheda Community che permette di accedere a Goodreads. Grazie al social network è possibile scoprire nuovi libri, ricevere consigli dagli altri lettori e condividere note, commenti e voti sul libro che si sta leggendo. La funzionalità arriverà anche su Android con un prossimo aggiornamento.

Kindle per Android e iOS può essere scaricata gratuitamente dagli store Google e Apple. Chuck Moore, Vice Presidente della divisione Kindle di Amazon ha dichiarato che l’applicazione è stata sviluppata da zero per gli “amanti dei libri”.