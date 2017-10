Amazon Prime Now, fare la spesa costa di più

Filippo Vendrame,

Fare la spesa con Amazon Prime Now costa di più. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ha messo mano al suo listino ed aumentato da qualche giorno i costi del suo servizio di consegna rapida attivo a Milano e dintorni. Adesso, per poter ricevere la spesa gratuitamente, sarà necessario effettuare un ordine di almeno 50 euro. In caso di importi inferiori, i costi di spedizione saranno di 3,49 euro per le consegne entro due ore e di 7,99 euro per le spedizioni ultra rapide entro un’ora. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è di 15 euro, in calo rispetto a prima.

L’aumento è da ricercarsi nel fatto che Amazon sta lavorando duramente per migliorare la qualità del servizio e questo maggiore impegno, che poi si traduce in un prodotto migliore, costa. 50 euro come soglia minima, però, non sono certamente pochi, soprattutto per chi utilizza Prime Now per la spesa alimentare, magari acquistando solamente i prodotti da voler utilizzare in quel giorno e che servono rapidamente. Una soglia, dunque, che potrebbe non essere sempre facilmente raggiunta. Tuttavia, questa modifica ha permesso di ottenere anche alcuni benefici. La soglia minima degli acquisti con Amazon Prime Now è calata a 15 euro e questo potrebbe favorire i piccoli acquisti anche se poi bisogna mettere in conto le spese di spedizione.

Amazon Prime Now, si ricorda, è un servizio di consegna ultra rapida che permette agli abbonati Prime di Milano e zone limitrofe di poter scegliere tra oltre 20 mila prodotti di varie categorie (per la casa, alimentari, elettronica, idee regalo e tanto altro), da poter ricevere in giornata entro due ore o entro una sola ora.

Amazon sta lavorando per portare Prime Now anche in altre realtà italiane.