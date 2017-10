Apple elimina iPhone 7 da 256 GB

Marco Grigis,

Tempo di piccoli cambiamenti, per la linea degli smartphone Apple. La società di Cupertino ha infatti deciso di rimuovere, dal suo Apple Store online, la versione da 256 GB di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Il modello più capiente è quindi oggi quello da 128 GB, mentre la versione più generosa potrà essere recuperata da rivenditori terzi, fino a esaurimento degli stock. La Mela non ha ufficialmente commentato questa decisione, ma potrebbe trattarsi di una strategia per spingere maggiormente iPhone 8 e l’imminente iPhone X.

La rimozione non è stata annunciata con un comunicato, bensì rilevata da numerose testate statunitensi nelle ultime ore, tra cui il New York Post. Dalla tarda serata di ieri, non è più possibile acquistare un esemplare della linea iPhone 7 con 256 GB di capacità, un fatto che lascia l’edizione da 128 come modello più capiente della generazione 2016 degli smartphone.

Così come già accennato, la scelta potrebbe essere relativa innanzitutto all’imminente lancio di iPhone X: con i preordini in via d’apertura venerdì, e una distribuzione che comincerà il 3 novembre, Apple ha forse voluto incentivare i nuovi modelli per chi fosse alla ricerca di ben copiose capacità di storage. D’altronde, diventando iPhone 7 un modello più orientato al consumatore medio, una simile capienza non è forse necessaria per l’uso quotidiano.

Un’altra ragione, sebbene quest’ultima al momento in cerca di conferme, potrebbe essere dovuta al ruolo che iPhone 7 starebbe giocando nei confronti di iPhone 8. Diversi analisti hanno sottolineato, soprattutto negli ultimi giorni, come il modello 2016 stia vendendo più della neonata edizione, lanciata il 12 settembre. I consumatori, infatti, non riterrebbero sufficienti le novità introdotte, tali da giustificare la necessità di un upgrade. In questo senso, l’assenza di un iPhone 7 da 256 GB potrebbe spingere alcuni utenti sugli odierni smartphone. Nel mentre, le curiosità degli analisti rimangono puntate sull’edizione edge-to-edge: le aspettative sono molto elevate, poiché pare che la domanda sia già a livelli altissimi.