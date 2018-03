Ford Smart Benches, le panchine del futuro

Cristiano Ghidotti,

Nelle smart city, tutto è connesso, anche le panchine collocate ai lati delle strade. Una visione sposata da Ford, che in collaborazione con la startup Strawberry Energy ha installato a Londra le prime Smart Benches, postazioni dove non solo è possibile sedersi e riposare, ma anche effettuare la ricarica dei propri dispositivi (in modalità wireless o tramite cavo USB) e connettersi a Internet gratuitamente.

Chi utilizzerà queste speciali panchine avrà la possibilità, inoltre, di effettuare donazioni a favore di alcune organizzazioni di beneficenza. Al momento ne sono state posizionate 20 all’interno della città, ma la partnership prevede di aumentare il loro numero in futuro, soprattutto se gli utenti con i loro feedback dimostreranno di gradire il progetto. L’energia immagazzinata e distribuita è di origine solare, dunque al 100% pulita e rinnovabile, in pieno stile eco-friendly. Di seguito sono riportate le parole di Sarah-Jayne Williams, Director of Smart Mobility di Ford of Europe.

Nella vision di Ford sulle città del futuro, esse divengono la dimensione ideale per la felicità delle persone, un luogo dove possano sentirsi sicure e connesse. Anche per questo motivo stiamo ripensando le strade, affinché possano essere utilizzate per le diverse attività: passeggiare, andare in bicicletta, guidare un’automobile, restare connessi con gli altri utenti e, ovviamente, usufruire dei servizi che supportano il nostro business. Muoversi a piedi è diventato fondamentale, in una città come Londra, tanto quanto guidare un’automobile e utilizzare i trasporti pubblici. I Ford Smart Benches si inseriscono nelle vite sempre più connesse che le persone conducono, completandole.

Così Miloš Milisavljević, fondatore e CEO di Strawberry Energy, commenta l’iniziativa messa in campo con l’automaker.