iPhone X: il 48% degli utenti Apple è interessato

Marco Grigis,

L’imminente disponibilità di iPhone X potrebbe trasformarsi in un grande successo per Apple. L’aspettativa da parte dei consumatori, infatti, sarebbe molto elevata: è quanto rivela una survey condotta dalla società d’analisi Bernstein, in merito all’interesse nell’utenza suscitato dal nuovo modello di smartphone. A quanto pare, il 48% degli appassionati di Cupertino esprimerebbe soddisfazione per il device da 5.8 pollici.

La società ha condotto una ricerca sull’attrattiva di iPhone X e sulle intenzioni d’acquisto, intervistando 1.112 proprietari di smartphone Apple negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina. Dalla survey, è emerso come il 48% degli intervistati si dichiara “eccitato” per il lancio del nuovo modello, una delle percentuali più alte mai rilevate nella storia recente degli smartphone targati mela morsicata.

Non è però tutto, poiché un quarto di questa percentuale è pronto a ordinare immediatamente il nuovo iPhone X, non appena sarà disponibile per la vendita. La fase di preordine comincerà venerdì, il 27 ottobre, mentre le spedizioni e la distribuzione in negozio avverrà a partire dal 3 novembre.

La società rileva inoltre come la fedeltà al marchio rimanga molto elevata per Cupertino, sebbene si assista a qualche piccola frenata, dovuta principalmente all’aumento dei prezzi e alla ridotta differenziazione delle linee di medio livello, ad esempio tra le feature di iPhone 7 e del successivo iPhone 8:

La fedeltà degli utenti a iPhone rimane sensibilmente forte, nonostante lamentele persistenti rispetto agli alti prezzi e le preoccupazioni sul rallentamento dell’innovazione, con solo il 3% degli intervistati pronti ad affermare come il loro prossimo smartphone non sarà un iPhone.

Al momento, non giungono particolari dettagli sulla disponibilità effettiva del modello: qualche giorno fa, dalla Cina è giunta notizia di circa 3 milioni di esemplari al lancio, un numero sufficiente per gestire le prime giornate dei preordini. La produzione potrebbe tuttavia stabilizzarsi entro la fine del mese, con un’abbondante disponibilità in concomitanza con il periodo natalizio.