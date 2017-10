iPhone X: i dettagli su preordini e vendita

Marco Grigis,

Mancano ormai pochissimi giorni per il tanto atteso appuntamento con iPhone X: la fase di preordine, infatti, comincerà il 27 ottobre. E in attesa di provare sul campo il nuovo smartphone Apple, la società di Cupertino ha pubblicato alcune indicazioni utili sia per i preordini stessi che per la vendita diretta, quest’ultima programmata a partire dal prossimo 3 novembre. Con una novità non da poco: il dispositivo sarà disponibile nei negozi anche per l’acquisto “walk-in”, senza necessità di prenotazione.

Approfittare dei preordini di iPhone X sarà davvero molto semplice: sarà sufficiente, a partire dalle 9.01 del 27 ottobre, collegarsi al sito ufficiale di Apple Store o, ancora, usare la relativa applicazione per dispositivi iOS. Sarà quindi possibile scegliere il modello di proprio gradimento, nonché pagare con carta di credito oppure al volo con Apple Pay. Lo smartphone sarà consegnato in concomitanza con il suo arrivo nei negozi, di conseguenza a partire dal 3 novembre.

E proprio in merito all’acquisto in negozio, tutti gli Apple Store, i Rivenditori Autorizzati Apple, gli operatori e Apple Store disporranno del dispositivo a partire dalle 8.00 sempre del 3 novembre. Nei negozi fisici, sarà inoltre possibile acquistare direttamente il device senza prenotazione: in questo caso, la società di Cupertino invita gli utenti interessati a raggiungere gli esercizi con un certo anticipo, poiché la distribuzione avverrà fino a esaurimento delle scorte. Per la prima tornata di vendita, lo smartphone OLED sarà disponibile in 55 nazioni, tra cui anche ovviamente l’Italia.

iPhone X sarà proposto a partire da 1.189 euro per il modello da 64 GB e, durante la vendita, saranno forniti anche servizi extra per gli utenti. In particolare, verrà offerto il Setup Personale Gratuito, sia in-store che online, per personalizzare sin da subito il proprio device e usarlo al meglio senza stress. Ancora, Apple ha deciso di rinnovare il programma iPhone Trade-up, che permette agli interessati di far valutare lo smartphone in loro possesso e, se idoneo, ricevere fino a 435 euro di credito per l’acquisto di un nuovo modello.