Offerte Amazon: accessori e dispositivi smart

Floriana Giambarresi,

Durante i momenti liberi ci si è ormai abituati a trascorrere del tempo online per fare shopping e assicurarsi così oggetti di ogni genere, a prezzi più convenienti dei negozi fisici, utili per la casa, il tempo libero e la produttività. In tal senso dare una occhiata alle offerte Amazon è divenuto ormai un must dato che quotidianamente l’azienda propone numerosi prodotti in ribasso, solo per la giornata.

Tra le migliori offerte Amazon del giorno non si può fare a meno di segnalare stampanti, giradischi USB per celebrare il vinile tornato ormai in voga e soprattutto dispositivi indossabili e non, dedicati specialmente a chi svolge attività fisica e desidera tenere sotto controllo la propria forma, anche semplicemente dal polso.

Activity tracker e non solo

La prima offerta del giorno da segnalare proprio in tema di smartwatch e activity tracker è quella dedicata al Nokia Steel, disponibile al momento su Amazon a 89 euro invece di 129 euro. Dotato di materiali di qualità come acciaio inox e cinturino sportivo in silicone, è ideale per chi desidera un orologio che fornisca un monitoraggio continuo: ad esempio, lo Steel è capace di monitorare l’attività fisica svolta 24 ore al giorno 7 ore su 7, le calorie bruciate e la qualità del sonno. Uno dei vantaggi più importanti in fatto di usabilità risiede nell’automomia della batteria, che dura infatti fino a otto mesi.

Più esoso in termini di richiesta economica ma a quasi 95 euro in meno, oggi, grazie alle offerte Amazon del giorno, è il Garmin Forerunner 735XT GPS Avanzato Cardio. Con funzione di notifiche dallo smartphone direttamente sul display a colori integrato, trattasi di uno smartwatch professionale per veri sportivi. È impermeabile fino a 5 ATM, dispone di funzioni di rilevazione cardio al polso, stress score, stima VO2 max, metriche di nuovo indoor e in acque libere.

Sempre tra le offerte sui device Garmin, un altro activity tracker da polso in ribasso oggi sul noto e-commerce è il Garmin Swim Activity Tracker: in vendita a 111 euro invece di 149 euro, è particolarmente ideale per chi fa nuoto in piscina in quanto è in grado di monitorare metriche quali vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate e calorie.

Giradischi tra le migliori offerte Amazon

Nonostante fosse stato dato per morto agli inizi degli anni ’90 a causa dell’arrivo dei più comodi CD e nonostante l’incredibile uso che oggi si fa della tecnologia streaming anche per l’ascolto della musica, il vinile è tornato di moda e sta vivendo un vero e proprio boom. È probabilmente per tale motivo che tra le offerte Amazon del giorno non manca un giradischi di qualità: è il Sony PS-LX300USB Giradischi USB, solo per oggi in vendita a 136 euro invece di 173 euro. Tra le funzioni di cui è provvisto si segnalano: Servomotore Controllato DC, S-Shape, MP3, 50 dB e velocità nominali di 33 1/3, 45 Giri/min. È una ottima offerta per gli amanti del buon suono.

Altre offerte Amazon per la casa o l’ufficio

Infine, si segnalano su Amazon le seguenti offerte del giorno, dedicate alla casa o all’ufficio. Si tratta di:

HP Officejet 7612, una Stampante e-All-In-One per grandi formati, capace di stampare anche materiale di marketing in alta qualità e di scansionare grandi documenti fino al formato A3, in un unico passaggio. Il ribasso proposto su Amazon è di ben 119 euro



HP OfficeJet Pro 6960, una veloce e comoda stampante All in One con tecnologia Instant Ink Ready che consente di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro. Oggi è in offerta a 89 euro invece di 59 euro

Le offerte scadono alla mezzanotte.