OnePlus 5T, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno non è più possibile acquistare nessuna versione del OnePlus 5. Anche se sul sito viene specificato che le scorte sono temporaneamente esaurite, il produttore cinese sembra prossimo al lancio del nuovo OnePlus 5T, del quale è apparsa online la prima immagine ufficiale che conferma il design bezel-less e l’eliminazione del pulsante Home.

Il OnePlus 3T è stato presentato a novembre 2016, circa cinque mesi dopo il OnePlus 3. La stessa tempistica verrà probabilmente adottata per il OnePlus 5T, il cui annuncio è previsto per il prossimo mese. L’immagine ricevuta da Android Authority da una fonte affidabile non mostra lo smartphone nella sua interezza, ma si possono notare due novità rispetto all’attuale modello, ovvero lo spessore ridotto della cornice inferiore e l’assenza del pulsante Home.

Il lettore di impronte digitali verrà quindi spostato sul retro, in modo da incrementare lo screen-to-body ratio. Il OnePlus 5T dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9 e integrare un processore Snapdragon 835, affiancato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Altre possibili specifiche sono le seguenti: doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e porta USB Type-C. Il jack audio da 3,5 millimetri potrebbe essere eliminato.

Nell’immagine si vede anche la griglia per l’altoparlante. Il telaio sarà ancora in alluminio aerospaziale, mentre la batteria potrebbe avere una maggiore capacità, considerata la dimensione dello schermo. Non è chiaro se il sistema operativo sarà OxygenOS 4.5 (basato su Android Nougat) o OxygenOS 5 (basato su Android Oreo).