Pixel 2: problemi audio per lo speaker?

Cristiano Ghidotti,

I due nuovi smartphone top di gamma a marchio Google sembrano soffrire di qualche problema di troppo: se del modello Pixel 2 XL e dei suoi intoppi legati al display si è parlato nei giorni scorsi, questa volta tocca al più piccolo Pixel 2. Circa un centinaio di utenti che l’hanno già acquistato si sono riversati sul forum di supporto ufficiale per segnalare un malfunzionamento riscontrato durante la riproduzione dell’audio.

Si tratta di rumori molto simili a dei click (clicking noise) e altri ad elevata frequenza (high-pitched whines) emessi dall’altoparlante in dotazione, mentre si ascolta la musica o più in generale durante la fruizione dei contenuti multimediali. Secondo alcuni lo stesso avviene anche su Pixel 2 XL, ma il problema sembra riguardare prevalentemente il dispositivo con schermo da 5 pollici. Qualcuno ha anche trovato un workaround, una soluzione non ufficiale che sembra però risolvere: disattivare il modulo NFC migliorerebbe la situazione. Google ha comunicato a un utente che una patch correttiva è in arrivo.

Realizzati in collaborazione con HTC e LG, i nuovi Pixel 2 sono smartphone progettati per esprimere al meglio le potenzialità dell’ecosistema Android, equipaggiati al lancio con la release Oreo della piattaforma e pronti a ricevere gli aggiornamenti alle future versioni almeno per i prossimi tre anni.

Al loro interno, oltre al processore Qualcomm Snapdragon 835, il gruppo di Mountain View ha integrato una IPU (Image Processing Unit) chiamata Pixel Visual Core, una componente hardware che si occuperà esclusivamente di elaborare le immagini acquisite dalla fotocamera, garantendo così performance elevate (le migliori del settore, secondo i test condotti da DxOMark) anche con un solo sensore. In Italia è al momento previsto solo l’arrivo del modello XL, al prezzo di 989,00 euro, un esborso economico da top di gamma.