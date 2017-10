Steve Wozniak non comprerà subito iPhone X

Marco Grigis,

Steve Wozniak non comprerà il nuovo iPhone X. Non almeno nell’immediato, così come ha voluto confermare in una recente intervista. Il cofondatore di Apple ha spiegato di essere perfettamente soddisfatto del suo iPhone 8, quindi di voler attendere il termine dell’iniziale distribuzione prima di passare all’edizione OLED. Non è però tutto, poiché Wozniak ha voluto lanciare una piccola frecciata al gruppo di Cupertino, sottolineando una certa somiglianza fra tutti gli smartphone targati mela morsicata lanciati negli ultimi anni.

L’occasione di queste rivelazioni è un’intervista che Steve Wozniak ha voluto rilasciata a margine della conferenza Money 20/20. La mente alla base dei primissimi computer Apple ha spiegato di non rilevare grandi novità nelle ultime edizioni dello smartphone di Cupertino e, avendo già acquistato un iPhone 8, non ha intenzione di effettuare un upgrade a iPhone X nel breve periodo:

Preferirei aspettare. Sono soddisfatto del mio iPhone 8 che, per me, è lo stesso rispetto a iPhone 7, a sua volta lo stesso rispetto a iPhone 6. Per qualche ragione, iPhone X sarà il primo iPhone di cui non effettuerò l’upgrade al day one. Ma mia moglie lo acquisterà, quindi avrò modo di vederlo.

Il cofondatore di Apple, inoltre, ha espresso alcune perplessità sull’effettivo funzionamento di Face ID, il sistema di riconoscimento facciale sviluppato da Cupertino per il nuovo device da 5.8 pollici, ma attenderà di poter provare la feature sul campo prima di esprimere un giudizio definitivo.

Nel frattempo, la scelta di Wozniak sembra andare in controtendenza con il resto del mercato. Così come più volte accennato negli scorsi giorni, la domanda di iPhone 8 starebbe procedendo abbastanza a rilento, tanto che gli utenti vi starebbero preferendo il precedente iPhone 7. Una delle ragioni di questa performance contenuta è proprio l’imminente arrivo di iPhone X: lo smartphone sarà in prevendita da questo venerdì, per una distribuzione globale che partirà dal 3 novembre.