Xbox One X, arrivano i giochi Xbox 360 potenziati

Filippo Vendrame,

Anche su Xbox One X si potrà giocare ai titoli di Xbox 360, proprio come su Xbox One. Ma la novità più interessante è che Microsoft ha deciso di allargare il programma “Xbox One X Enhanced” anche ai giochi Xbox 360 retrocompatibili. Questo significa che i vecchi giochi per Xbox 360 saranno “potenziati” per poter godere dei vantaggi prestazionali della nuova console della casa di Redmond. IGN riferisce, che al debutto della nuova console fissato per il 7 novembre, saranno 4 i giochi Xbox 360 ottimizzati per il nuovo dispositivo della casa di Redmond: Halo 3, Assassin’s Creed, Fallout 3 e The Elder Scrolls IV: Oblivion.

I miglioramenti riguardano soprattutto il supporto nativo al 4K che significa che i giochi disporranno di una risoluzione superiore di circa 9 volte quella originale. Inoltre, arriverà anche il supporto HDR con una profondità di colore a 10 bit al posto degli 8 bit originali. Questo significa che questi titoli riceveranno un significativo boost prestazione e saranno maggiormente godibili all’interno della nuova Xbox One X. Una novità che sicuramente stupisce ma che evidenzia come Microsoft voglia offrire la migliore esperienza di gioco possibile anche sui titoli meno recente ma che sono particolarmente popolari tra i giocatori. Infatti, è possibile che questi potenziamenti arrivino in futuro anche su altri titoli Xbox 360, magari in base ai suggerimenti dei giocatori stessi.

Microsoft utilizza il programma “Xbox One X Enhanced” per contrassegnare i giochi con uno speciale logo che indica i titoli ottimizzati per la nuova console.

Le novità per i giocatori non finiscono qui. Si ricorda, infatti, che nella giornata di oggi debutteranno i primi giochi dell’Xbox originale all’interno dell’Xbox One. Novità che permetterà ai giocatori di poter tornare a giocare alle vecchie glorie del passato.